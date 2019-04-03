كاميرا سوبر كورة.. كواليس خناقة لاعبى الأهلى والاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت مشادة عنيفة بين لاعبى الاتحاد السكندرى، والأهلى، عقب انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر الفوز بهدفين دون رد. Advertisements

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