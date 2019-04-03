شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رقصة رمضان صبحى وسعد سمير بعد هدف صالح جمعة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل رمضان صبحى وسعد سمير لاعبا الأهلى، بالرقص بعد الهدف الذى أحرزه صالح جمعة فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 98 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وخطف الأهلي فوزاً قاتلاً من الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والثامنة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الأهلي رصيده لـ55 نقطة ويصعد لقمة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 54 وللأخير مباراة غدًا أمام سموحة فيما رفع الإتحاد رصيده إلى 32 نقطة ويبقي في المركز الثامن.

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الاهلي والاتحاد22 (15)



الاهلي والاتحاد22 (16)



الاهلي والاتحاد22 (17)