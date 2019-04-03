شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 2 / 4 / 2019 العديد من الاخبار الرياضية المهمة منها الأهلي يفوز على الاتحاد فى الدقائق الأخيرة.. وانبي يحقق فوزه الأول تحت قيادة على ماهر.

الأهلي يقتل الاتحاد بثنائية معلول وجمعة ويصعد للقمة لأول مرة

خطف فريق الأهلي فوزًا قاتلاً من الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .

شاهد.. غضب حسين الشحات بعد استبداله أمام الاتحاد

أعرب حسين الشحات صانع ألعاب الأهلى، عن غضبه الشديد بعد خروجه من مواجهة الاتحاد السكندرى، ونزول رمضان صبحى بدلاً منه فى الدقيقة 63 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

رسميا.. مباراة الأهلى وصن داونز بدورى أبطال أفريقيا على استاد السويس

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مباراة الأهلى وصن داونز بطل جنوب أفريقيا ستقام باستاد الجيش بالسويس بدلاً من برج العرب بالإسكندرية.

فيديو.. إنبي يفك العقدة ويهزم الإنتاج بهدف نظيف بالدورى

حقق فريق الكرة الأول بنادى إنبى بقيادة على ماهر فوزًا مهمًا على نظيره الإنتاج الحربى والذى يقوده فنيًا مختار مختار بهدف نظيف أحرزه أحمد شكرى بالدقيقة التاسعة، بعد انتهاء مواجهة الفريقين التى أقيمت على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، والتى جاءت ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

الإسماعيلى يهزم المقاولون بهدفى بامبو ودونجا ويقترب من المربع الذهبى

نجح فريق الإسماعيلى فى عبور المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة الـ26 للدورى.

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عبد الله جمعة وأيمن حفنى خارج قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، قائمة فريقه لخوض مباراة سموحة، في الجولة الـ24 لمسابقة الدورى، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب بتروسبورت.

بعد معلول.. جيرالدو يغيب عن الأهلى أمام المقاصة

يغيب الأنجولى جيرالدو جناح الأهلى عن مواجهة فريقه المقبلة فى بطولة الدورى العام أمام المقاصة المقرر لها 10 أبريل الجارى بداعى الإيقاف.

بيراميدز يشيد بمحمد فتحى لمشاركته أمام بتروجت بعد زفافه بـ24 ساعة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إشادة بمحمد فتحى لاعب وسط الفريق بعد مشاركته فى مواجهة بتروجت ببطولة الدوري العام والتي حسمها بيراميدز بثنائية نظيفة، وذلك عقب زفافه بـ 24 ساعة فقط .

لاسارتى: الأهلى تخطى محطة الاتحاد "الصعبة".. وصالح جمعة "راجع بقوة"

أكد الأورجويانى مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلي، أن مواجهة الاتحاد السكندرى التى حسمها فريقه بالفوز بهدفين نظيفين، جاءت صعبة والمنافس دافع بشكل جيد، كاشفًا عن أن فريقه اهتم فى الشوط الأول بالاختراق من العمق وتجاهل الأطراف عكس ما حدث فى الشوط الثانى الذى تداركنا فيه أخطاءنا.

رابطة النقاد الرياضيين تقيم تأبينًا للراحل خالد توحيد

أقامت رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، تأبينًا للزميل الراحل خالد توحيد رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى السابق ورئيس قناة الأهلى السابق وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة محمد حسنين هيكل بمبنى نقابة الصحفيين، بمشاركة ابنه على خالد توحيد، وإبراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى مفوضًا عن رئيس وأعضاء مجلس الأهلى.

بعد تصدر الدورى.. رمضان صبحى: الأهلى "نمبر 1".. و"هيجننكم".. (فيديو)

شهدت مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، إشارة رمضان صبحى إلى الجماهير التى تواجدت فى مدرجات ملعب برج العرب، بأن "الأهلى هيجننهم وإنه أصبح نمبر وان".