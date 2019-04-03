شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول "سوبر مان" النادى الأهلى فى ماتش الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسدت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى، لاعبها التونسى على معلول فى ثياب الشخصية الخارقة الشهيرة سوبر مان، فى صورة جديدة احتفالا بالهدف القاتل الذى أحرزه اللاعب فى شباك الاتحاد السكندرى فى الدقائق الأخيرة من المباراة.



على معلول

ووصفت الصفحة الرسمية لاعبها الذى حصد لقب "نسر المباراة"، قائلة "علولو يبُدع ، علولو يتألق ، علولو يسجل، نسر المباراة بلا شك".

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وخطف الأهلي فوزاً قاتلاً من الإتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .



على معلول

وتصدر النادي الاهلي ترتيب الدوري المصري اليوم بعد الفوز على الاتحاد السكندري برصيد 55 نقطة بينما الزمالك فى المركز الثاني وله مباراة أمام سموحه غداً.