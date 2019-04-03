فيديو ..جهاد جريشة يعبر بموقعة الاهلى و الاتحاد ..وينجو من ركلة جزاء وهمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدولي جريشه واداره تحكيميه جيده في لقاء الاتحاد السكندري والاهلي القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدولي جريشه واداره تحكيميه جيده في لقاء الاتحاد السكندري والاهلي الاتحاد السكندري * الاهلي الاتحاد السكندري * الاهلي المسابقه : الجوله 27 من بطوله الدوري العام المصري المسابقه : الجوله 27 من بطوله الدوري العام المصري استاد : برج العرب استاد : برج العرب نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الاهلي نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الاهلي حكم ساحة : جهاد جريشة حكم ساحة : جهاد جريشة المساعد الأول : احمد حسام طه المساعد الأول : احمد حسام طه المساعد الثاني : هاني خيري المساعد الثاني : هاني خيري الحكم الرابع : عمرو الشناوي الحكم الرابع : عمرو الشناوي الحكمان الاضافيان : طارق مجدي ، اسامه اسماعيل الحكمان الاضافيان : طارق مجدي ، اسامه اسماعيل ميزان التقييم لطاقم التحكيم : ميزان التقييم لطاقم التحكيم : حكم المباراة : جهاد جريشة حكم المباراة : جهاد جريشة القرارات الفنية والسيطره علي المباراة القرارات الفنية والسيطره علي المباراة تمكن الحكم من السيطره علي احداث وسير المباراة وأحتسب غالبية الاخطاء بتقدير صحيح نتيجة المتابعة الجيدةوالقرب من الاحداث. أهم أحداث المباراة في الدقيقه 24 ومطالبة لاعبي الاتحاد بركلة جزاء بداعي لمسه يد مدافع الاهلى ،عندما مرر لاعب الاتحاد عمار حمدي من ناحيه العكسيه للمساعد الثاني ويلعب الكره عرضية لتصطدم بيد لاعب الاهلي ياسر ابراهيم والذي كانت يديه خلف ظهره والكرة هي التي ذهبت الي اليد ولا توجد نيه لدي اللاعب في لمس الكره باليد الحكم قريب جدا من الحدث ولديه زاويه الرؤيه الجيده يشير باستمرار اللعب بعدم وجود مخالفة لمسةاليد والقرار صحيح من الحكم Advertisements العقوبات الانضباطية العقوبات الانضباطية انذر الحكم كلا من جيرالدو وعلي معلول في الدقائق 10 ، 46 للتهور والاعتراض كما انذر كلا من محمود رزق ، أحمد توفيق في الدقائق 48 ، 73 لتعطيل الهجوم الواعد وفي الدقيقه 88 يشهر البطاقه الصفراء لحارس مرمي الاتحاد الهاني سليمان لاضاعه الوقت .وفي الدقيقه 96 وحاله من حالات التشابك بين لاعبي الفريقين يقوم الحكم باشهار البطاقه الصفراء للاعب الاهلي ياسر ابراهيم ، ولاعب الاتحاد خالد قمر والقرار صحيح . اللياقه البدنية والتمركز اللياقه البدنية والتمركز تمكن الحكم من استخدام عنصر اللياقه البدنيه ، التحمل العام ، وتحمل السرعه في الدقائق 16 , 55 . 95 وقراءه جيده لطرق واساليب اللعب في حالات الهجوم المعاكس . تطبيق مبدا اتاحه الفرصة تطبيق مبدا اتاحه الفرصة طبق الحكم اتاحة الفرصة في الدقائق 69 ، 93 بتقدير صحيح . درجه صعوبة المباراة درجه صعوبة المباراة مباراة صعبة المستوي نتيجة الاحداث ورغبه الفريقين في الفوز وتحسين الترتيب في جدول المسابقة . الحكمان المساعدان الحكمان المساعدان المساعد الأول: اشار علي حالات التسلل في الدقائق 25 بتقدير جيد وقرار متميز، في الدقيقه 21 يشير باستمرار اللعب في هجمه لصالح الاهلي وحاله من الحالات الدقيقة والمهمه ، تعاون جيد مع الحكم في الدقيقه 65 باحتساب مخالفه بالقرب منه والقرار صحيح . المساعد الأول: اشار علي حالات التسلل في الدقائق 25 بتقدير جيد وقرار متميز، في الدقيقه 21 يشير باستمرار اللعب في هجمه لصالح الاهلي وحاله من الحالات الدقيقة والمهمه ، تعاون جيد مع الحكم في الدقيقه 65 باحتساب مخالفه بالقرب منه والقرار صحيح . المساعد الثاني: اشار علي حالات التسلل في الدقائق 25 ، 77 بتقدير صحيح نتيجه التمركز والتركيز والاهتمام . المساعد الثاني: اشار علي حالات التسلل في الدقائق 25 ، 77 بتقدير صحيح نتيجه التمركز والتركيز والاهتمام . الحكم الرابع: تعاون جيد مع الحكم طبقا للقانون . الحكم الرابع: تعاون جيد مع الحكم طبقا للقانون . الحكمان الاضافيان: تعاون جيد من الحكمان الاضافيان من خارج الحدود وتواصل بصري جيد في اداراه المباراه . الحكمان الاضافيان: تعاون جيد من الحكمان الاضافيان من خارج الحدود وتواصل بصري جيد في اداراه المباراه .

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