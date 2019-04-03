شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلى يهزم بطل ليبيا فى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 3 /1 فى ثانى أيام البطولة الأفريقية التى تستضيفها القلعة الحمراء وتستمر حتى يوم 10 أبريل الحالى. وكان فريق الأهلى حقق فوزا قويا بنفس النتيجة على إنجيس الإيفوارى فى مباراة افتتاح البطولة أمس الإثنين، وسيحصل على راحة من المباريات غدا الأربعاء. Advertisements ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنجيس الأإيفواري والشرطة البتسوانى والأسمنت الأثيوبى وأهلى طرابلس الليبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الأهلى يهزم بطل ليبيا فى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.