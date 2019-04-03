شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ترقيصة رمضان صبحى لمدافعى الاتحاد قبل صناعة هدف صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رمضان صبحى، لاعب الأهلى، فى مراوغة ثلاثة من مدافعى الاتحاد السكندرى، قبل أن يمرر الكرة لصالح جمعة، الذى سجل منها الهدف الثانى للمارد الأحمر فى شباك زعيم الثغر.

ونال رمضان صبحى إشادة جماهير القلعة الحمراء، بعد تلك المراوغة النموذجية، خاصة أنها جاءت قبل صناعة الهدف لصالح جمعة، ليقتنص الأهلى ثلاث نقاط غالية.

وخطف الأهلى فوزاً قاتلاً من الاتحاد السكندرى بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة فى الدقيقتين الثانية والثامنة من الوقت بدل الضائع.

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ورفع الأهلي رصيده لـ55 نقطة ويصعد لقمة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 54 وللأخير مباراة غداً أمام سموحة فيما رفع الإتحاد رصيده إلى 32 نقطة ويبقي في المركز الثامن.