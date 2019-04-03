بالفيديو.. ريمونتاد مجنونة لبرشلونة وثاني الهابطين من بريميرليج تلخص الثلاثاء الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ثلاثاء مثير في الدوريات الأوروبية شهد عودة مجنونة لبرشلونة في الليجا، وسقوط مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وثاني الهابطين من بريميرليج، بجانب فوز يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

الخليج 365 يستعرض في التقرير التالي ملخص الثلاثاء الأوروبي:

- تعادل قاتل:

اقتنص برشلونة تعادلا مثيرا من مضيفه فياريال بنتيجة (4-4) اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما رفع فياريال رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر.

تقدم برشلونة عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 12، قبل أن يضيف مواطنه مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، قلص النيجيري سامويل شاكويزي النتيجية لفياريال، ثم سجل الكاميروني كارل ايكامبي الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 62 نجح فيسنتي ايبورا في تسجيل الهدف الثالث لفريقه فياريال، ثم سجل الكولومبي كارلوس باكا الهدف الرابع في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، قلص الأرجنتيني ليونيل ميسي الفارق لفريقه من ضربة حرة مباشرة، ثم سجل لويس سواريز هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

- سقوط يونايتد:

سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام مضيفه وولفرهامبتون (2-1) في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

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وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله سكون مكتوميناي في الدقيقة 13 وتعادل دييجو جوتا لوولفرهامبتون في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، تلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة بعد طرد أشلي يانج في الدقيقة 57، وتمكن فريق وولفرهامبتون من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق كريس سمولينج، لاعب مانشستر يونايتد، الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 61 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف توتنهام، الذي يواجه كريستال بالاس غدا الأربعاء.

- ثاني الهابطين:

أصبح فولهام ثاني الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز عقب خسارته الكبيرة أمام مضيفه واتفورد 1 / 4.

وسجل أهداف واتفورد عبد الله دوكوري في الدقيقة 23 وويل هيوز في الدقيقة 63 وتروي ديني في الدقيقة 69 وكيكو فيمينيا في الدقيقة 75، فيما سجل هدف فولهام الوحيد ريان بابل في الدقيقة 33.

وتوقف رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليتأكد هبوطه رسميا، وليصبح ثاني الهابطين بعد هيديرسفيلد تاون، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن.

- فوز يوفنتوس:

قطع يوفنتوس خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي بعد الفوز على مضيفه كالياري (2-0) في الجولة الـ30 للمسابقة.

تقدم ليوناردو بينوتشي بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 22 ثم أضاف مويس كين الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 85.

وحصد يوفنتوس ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 81 نقطة بفارق 18 نقطة عن نابولي، أما كالياري فتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الـ13.