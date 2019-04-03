الأهلي لمصراوي: تغريم حسين الشحات وفقا للائحة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على لاعب وسط الفريق حسين الشحات بعد مباراة الاتحاد السكندري. ورصدت عدسة التلفاز، اعتراض حسين الشحات وانفعاله أثناء خروجه من ملعب المباراة، بعد قرار مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بإشراك رمضان صبحي بدلا منه. Advertisements وقال عبدالحفيظ في تصريحات لـ"يلا كورة" "هناك لائحة في النادي الأهلي خاصة بالعقوبات". واختتم "حسين الشحات تم تغريمه ماليا وفقا لتلك اللائحة". ونجح الأهلي في تحقيق فوز قاتل على الإتحاد السكندري بهدفين دون رد، ضمن الجولة الـ27 لمسابقة الدوري الممتاز، ليتصدر الترتيب مؤقتا برصيد 55 نقطة.

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