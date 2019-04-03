تقرير.. كيف أصبح معلول"صانع السعادة" في الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

متفوقًا على زملائه المهاجمين وصناع اللعب، أصبح الظهير التونسي علي معلول هو السلاح الهجومي الأبرز لفريق الأهلي خلال الموسم الحالي، وترجم تميزه بهدف قاتل في شباك الاتحاد السكندري بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، منح به فريقه صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

وعزز صالح جمعة تقدم الأهلي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ليرتفع رصيد حامل اللقب إلى 55 نقطة، مرتقيًا للمرة الأولى إلى قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، بفارق نقطة وحيدة امام الزمالك الذي يمتلك فرصة استعادة الصدارة، حيث لعب مواجهة أقل من الأهلي.

وتخلى معلول عن جبهته اليسرى ليظهر أمام منطقة جزاء الاتحاد السكندري في وقت قاتل، واستقبل تمريرة عرضية بتسديدة صاروخية فشل الهاني سليمان حارس أصحاب الأرض في التصدي لها لتصطدم بيده وتسكن الشباك معلنة عن النقاط الثلاثة الأغلى للأهلي خلال الموسم الحالي.

وبهدفه في شباك الفريق السكندري، رفع معلول عدد الأهداف التي ساهم فيها بشكل مباشر إلى 16 هدفًا في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 10 آخرين.

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وبحلول متنوعة أصبح معلول أخطر أسلحة الأهلي الهجومية، حيث لم يقتصر تفوقه على عرضيات متقنة تزين تقدمه عبر الجبهة اليسرى، وكذلك التسديدات القوية التي كان آخرها في شباك الاتحاد، بل مثّل تخصصه بمهارة في تنفيذ الكرات الثابتة عنصرًا ذهبيًا في حلول الأهلي الهجومية.

وصنع معلول 17 فرصة هجومية للأهلي خلال منافسات الدوري المصري فقط بالموسم الحالي، كما سدد بنجاح 9 مرات بين القائمين والعارضة، كما حصل على أخطاء في 13 مناسبة.

ونفذ معلول 4 ركلات جزاء بنجاح في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وأهدر ركلة وحيدة، بينما سجل هدفين من تسديدتين مميزتين.

وأصبح معلول مقدم الهدايا الأبرز في تشكيل الأهلي، حيث صنع أهدافًا لثمانية لاعبين مختلفين في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

واستفاد من تمريرات معلول وعرضياته الذهبية كل من جونيور أجايي، مروان محسن، ساليف كوليبالي مدافع الأهلي السابق، صلاح محسن، وليد أزارو، عمرو السولية، حمدي فتحي وجيرالدو.