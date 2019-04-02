انت الان تتابع تفاصيل خبر سقوط محلي مفاجئ لمانشستر يونايتد خارج الديار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 11:56 مساءً - فرّط نادي مانشستر يونايتد في التقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسقوطه في ملعب وولفرهامبتون (1-2)، مساء الثلاثاء، في افتتاح لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.

تقدّم مانشستر يونايتد تحت إمرة مدربه النرويجي أولي غونار سولسكار بهدف مبكر في الدقيقة الـ13 عن طريق سكوت مكتوميناي، في أفضل بداية لـ"الشياطين الحُمر".

وفي الدقيقة الـ25 أدرك وولفرهامبتون التعادل عبر البرتغالي دييغو جوتا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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ومنحت "النيران الصديقة"، أصحاب الأرض والجمهور"، النقاط كاملة، بفضل المدافع كريس سمولينغ، الذي سجّل هدفاً خطاً بمرمى فريقه في الدقيقة الـ77.

بذلك، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 61 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب الذي يتصدره ليفربول بـ79 نقطة، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 47 نقطة في المركز السابع.

وبات مان يونايتد مهدداً بفقدان المركز الخامس في حال فوز تشيلسي على ضيفه برايتون، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ27.