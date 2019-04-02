انت الان تتابع تفاصيل خبر "صلاح" يُفاجئ متابعيه بمنصات التواصل بصورة عائلية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 11:56 مساءً - انتظر النجم المصري محمد صلاح، "أيقونة" نادي ليفربول الإنجليزي، 4 سنوات كاملة لنشر صورة جديدة لأسرته الصغيرة، حيث آخر مرة فعل ذلك تعود إلى عام 2015 حين ظهر حاملاً طفلته "مكة".

وفاجأ "الملك المصري" عشاقه في الوطن العربي بنشر صورة لعائلته على مختلف منصاته بمواقع التواصل والشبكات الاجتماعية، حيث ظهر اللاعب في إجازة مع أسرته.

وظهر "صلاح" على شاطئ البحر مداعباً طفلته الصغيرة، فيما تبدو ملامح زوجته غير ظاهرة لكون الصورة التقطت من على مسافة بعيدة نسبياً.

وحصدت صورة صلاح وعائلته مئات الآلاف من الإعجابات والتعليقات وإعادة التغريدات، وخاصة على موقعي "إنستغرام " و"تويتر".

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ويتابع نحو 25 مليون شخص النجم المصري في "إنستغرام"، كما يحظى بمتابعة أكثر من ثمانية ملايين شخص على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

ويفرض صلاح سياجاً من السرية على حياته الخاصة منذ زواجه بـ"ماجي محمد صادق" في 18 ديسمبر 2013، حيث يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون زوجته وابنته محط أنظار وسائل الإعلام المختلفة.

ويُفضل "صلاح" البقاء ببيته وسط أسرته الصغيرة، ويُعرف عنه أنه شخص "بيتوتي" يعشق قضاء إجازاته وعطلاته بصحبة زوجته وابنته.

وظهرت زوجته "مومو"، كما يُحب "صلاح" مناداتها، للمرة الأولى، في حفل الإعلان عن فوزه بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا 2017، كما ظهرت في مدرجات ملعب "أنفيلد" بجوار "صلاح"، ونزلت إلى أرضية الميدان حين تُوّج زوجها هدّافاً للدوري الإنجليزي الموسم المنصرم بـ32 هدفاً.