انت الان تتابع تفاصيل خبر يوفنتوس يخطو بثبات نحو لقبه الثامن توالياً بالكالتشيو والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 11:56 مساءً - اقترب نادي يوفنتوس خطوة إضافية من التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، للمرة الثامنة توالياً؛ بفوزه الثمين في ميدان كالياري بثنائية نظيفة، في افتتاح منافسات الجولة الـ30 من المسابقة المحلية.
وضع المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي فريق "السيدة العجوز" في المقدمة بهدف أول في الدقيقة الـ22، ثم أضاف زميله مويس كين هدفاً ثانياً، قبل صافرة النهاية بخمس دقائق.
بهذه النتيجة وصل يوفنتوس إلى 81 نقطة، ليوسع فارق النقاط مع نابولي أقرب مطارديه على قمة الكالتشيو إلى 18 نقطة مؤقتاً، فيما تجمدّ رصيد كالياري عند 33 نقطة بالمركز الثاني عشر.
في مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، سقط ميلان في فخ التعادل مع ضيفه أودينيزي بهدف لكل منهما.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد ميلان إلى 52 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد أودينيزي إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.
أنهى ميلان صاحب الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة الـ44، في حين أدرك أودينيزي التعادل في الدقيقة الـ65 عن طريق كيفين لاسانيا.
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