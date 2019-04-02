انت الان تتابع التعاون يتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

التعاون والوحدة

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الوحدة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله في القصيم، ضمن مواجهات ربع نهائي المسابقة، وسجل ثلاثية التعاون، ليندر تامبا، وساندرو مانويل، وعبد الفتاح آدم، لضرب موعد مع نظيره الهلال الذي تأهل بفوز مثير على الاتفاق، في مواجهة نصف النهائي، يوم 27 أبريل الجاري، على ملعب استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

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بداية المباراة جاءت هادئة، من لاعبي الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، دون خطورة على المرميين، وبعد مرور نصف الساعة، أنقذ عبد الله الزوري، فريق الوحدة من هدف محقق. وفي الشوط الثاني، حصل التعاون على ركلة جزاء، أضاعها تامبا، الذي عاد بعدها وسجل هدف المباراة التقدم لفريقه، بعد عرضية من عبد الله العليان،