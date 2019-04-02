التعاون يتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة الهلال

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تحرير:علي الزيني ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
التعاون والوحدة
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الوحدة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله في القصيم، ضمن مواجهات ربع نهائي المسابقة، وسجل ثلاثية التعاون، ليندر تامبا، وساندرو مانويل، وعبد الفتاح آدم، لضرب موعد مع نظيره الهلال الذي تأهل بفوز مثير على الاتفاق، في مواجهة نصف النهائي، يوم 27 أبريل الجاري، على ملعب استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.
بداية المباراة جاءت هادئة، من لاعبي الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، دون خطورة على المرميين، وبعد مرور نصف الساعة، أنقذ عبد الله الزوري، فريق الوحدة من هدف محقق. وفي الشوط الثاني، حصل التعاون على ركلة جزاء، أضاعها تامبا، الذي عاد بعدها وسجل هدف المباراة التقدم لفريقه، بعد عرضية من عبد الله العليان،
وفي الشوط الثاني، حصل التعاون على ركلة جزاء، أضاعها تامبا، الذي عاد بعدها وسجل هدف المباراة التقدم لفريقه، بعد عرضية من عبد الله العليان، أسكنها برأسه في الشباك، وبعد دقيقتين أضاف ساندرو مانويل، الهدف الثاني.
وفي الدقيقة 65 سجل عبد الفتاح آدم الهدف الثالث بطريقة رائعة، بعد أن تلقى كرة بينية، من جهاد الحسين، راوغ دفاع الوحدة، وسدد الكرة في الشباك، بعدها حاول لاعبو الوحدة العودة للقاء، لكنهم لم يشكلوا خطورة، ليتمكن التعاون من إنهاء المباراة بالفوز بثلاثية والتأهل لنصف النهائي، لمواجهة الهلال.
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