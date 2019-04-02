انت الان تتابع الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف لموقعة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م

أيمن أشرف

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية أيمن أشرف، مدافع الفريق، من الناحية الطبية لمباراة صن داونز، التي تقام يوم السبت المُقبل في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الثلاثاء، أن اللاعب شعر بآلام في الظهر، وغادر بسببها معسكر الفريق بالإسكندرية قبل ساعات من مباراة الأهلي والاتحاد، التي تقام مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، فجر غد الأربعاء، عقب مباراة الاتحاد السكندري، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 من أبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري الليلة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية،