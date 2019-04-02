انت الان تتابع حسين الشحات يثير أزمة جديدة على دكة بدلاء الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

حسين الشحات

افتعل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة جديدة خلال مباراة الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمعهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وتحديدًا بعد خروجه في التغيير الأول للأهلي بعد نزول رمضان صبحي بديلًا له في الدقيقة 63. ويخوض الأهلي مواجهة الاتحاد السكندري الليلة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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وانفعل حسين الشحات لاعب الأهلي أثناء خروجه وأشاح بيده في وجه الجهاز الفني عند خروجه من المباراة، حيث رفض مصافحة زملائه ومدرب الأحمال وقام بدفع يد الأخير عندما حاول مصافحته، بالرغم من أن الشحات لم يكن ظاهرًا خلال المباراة حتى لحظة خروجه. وافتعل حسين الشحات أزمة خلال مباراة الأهلي والزمالك الماضية وتحديدًا