انت الان تتابع عبد الحفيظ: نريد مواجهة صن داونز في برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن ناديه تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بخوض لقاء صن داونز في إياب ربع نهائي إفريقيا بملعب السويس. وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية، سنبحث الأمر عقب لقاء الاتحاد السكندري، فرغبتنا اللعب في برج العرب وليس السويس. وأرسل الكاف خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، بسرعة تحديد ملعب آخر لكل من الأهلي والزمالك لاستضافة مبارياتهما في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بدلا من ملعب برج العرب.
ويلتقي حاليًا الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وانتهى الشوط الأول سلبيًا. وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، فجر يوم الأربعاء المقبل، عقب مباراة الاتحاد السكندري، برئاسة خالد الدرندلي، أمين
ويلتقي حاليًا الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وانتهى الشوط الأول سلبيًا.
وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، فجر يوم الأربعاء المقبل، عقب مباراة الاتحاد السكندري، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 من أبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز في لقاء الإياب يوم السبت 13 أبريل الجاري ووفقًا للخطاب الذي أرسله الكاف فإن اللقاء سيقام على استاد السويس.
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