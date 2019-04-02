انت الان تتابع الأهلي يكشف سبب غياب «أجايي ووحيد» عن مباراة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

أجايي

كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب غياب الثنائي محمود وحيد وجونيور أجايي، لاعبي القلعة الحمراء عن مواجهة الاتحاد السكندري، التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال المصدر إن محمود وحيد غاب عن اللقاء بسبب شعور بإجهاد عضلي تعرض له خلال تدريبات الفريق، مؤكدًا أن وحيد سيكون جاهزاً للسفر لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

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وعن غياب جونيور أجايي قال المصدر إن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي فضل منحه راحة سلبية في ظل المجهود الكبير الذي بذله اللاعب النيجيري خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن أجايي سيكون جاهزاً لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا بشكل طبيعي. وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب