انت الان تتابع رئيس الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقوبات العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
الاتحاد الأوروبي
أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر سيفرين أنه سيشدد الإجراءات من أجل مواجهة حوادث العنصرية تجاه اللاعبين في المباريات، حيث قال في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "في اللحظة التي تتوقف فيها المباراة أو تُلغى، ستطرد الجماهير الغبية والعنصريون من المدرجات نحن الآن في 2019". وأضاف رئيس اليويفا خلال تصريحاته بأنه سوف يتحدث مع الحكام ويطالبهم بأن يكونوا أكثر شجاعة وألا يخافوا من إلغاء المباريات وقت العنصرية في المدرجات، لأنها مشكله كبيرة، على حد وصفه، تجتاح أوروبا.
وواصل ألكسندر سيفرين أنه يرى أن إيطاليا الأكثر عنصرية، وإنجلترا أيضا، وأن هذه الأزمة تكون من الأشخاص غير المتسامحين، وليس بين الشعوب بعضها البعض. واختتم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصريحاته بأنه لا يرى عقوبة أشد من منع المشجعين أو لعب المباريات بمدرجات فارغة، مثلما حدث في كرواتيا أكثر من مرة،
واختتم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصريحاته بأنه لا يرى عقوبة أشد من منع المشجعين أو لعب المباريات بمدرجات فارغة، مثلما حدث في كرواتيا أكثر من مرة، مؤكدًا أنه في حالة وصول الأمر إلى حد كبير سيتم إقصاء الفريق من البطولة، وهذا هو الحل الأخير.
وكانت الإهانات العنصرية قد ألقت بظلالها على مباراة إنجلترا أمام الجبل الأسود، التي انتهت بخماسية مقابل هدف لصالح الأسود الثلاثة، بعدما تعرض المدافع داني روز، لأصوات تشبه أصوات القردة، كما استقبل سترلينج، هتافات عنصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقوبات العنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.