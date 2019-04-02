انت الان تتابع رئيس الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقوبات العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر سيفرين أنه سيشدد الإجراءات من أجل مواجهة حوادث العنصرية تجاه اللاعبين في المباريات، حيث قال في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "في اللحظة التي تتوقف فيها المباراة أو تُلغى، ستطرد الجماهير الغبية والعنصريون من المدرجات نحن الآن في 2019". وأضاف رئيس اليويفا خلال تصريحاته بأنه سوف يتحدث مع الحكام ويطالبهم بأن يكونوا أكثر شجاعة وألا يخافوا من إلغاء المباريات وقت العنصرية في المدرجات، لأنها مشكله كبيرة، على حد وصفه، تجتاح أوروبا.

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وواصل ألكسندر سيفرين أنه يرى أن إيطاليا الأكثر عنصرية، وإنجلترا أيضا، وأن هذه الأزمة تكون من الأشخاص غير المتسامحين، وليس بين الشعوب بعضها البعض. واختتم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تصريحاته بأنه لا يرى عقوبة أشد من منع المشجعين أو لعب المباريات بمدرجات فارغة، مثلما حدث في كرواتيا أكثر من مرة،