انت الان تتابع حسناء وراء مشاجرة الملهى الليلي.. وعقوبة تنتظر حارس إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ميغان دايفسون، خطيبة حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد

تنتظر حارس مرمى المنتخب الإنجليزي ونادي إيفرتون، جوردان بيكفورد، عقوبة إثر دخوله في مشاجرة مع أشخاص أمام ملهى ليلي بمدينة سندرلاند الإنجليزية.

وتبادل بيكفورد لكمات مع أشخاص خارج الملهى، وصوّر بعض المتواجدين الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت تقارير وسائل إعلام إنجليزية، الثلاثاء، إلى أن خطيبة اللاعب ميغان دايفسون وراء الأزمة، بعد أن وجه لها الشباب الذين تشاجر معهم الحارس، والذين تواجدوا في الملهى الليلي بعض الكلمات المستفزة، مما أثار غضب بيكفورد، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وطبقا للصحيفة البريطانية، فإن الفيديو المتداول أظهر الأمور بشكل أسوأ مما كانت عليه في الحقيقة، ونقلت عن مصدر كان متواجدا في مكان وقوع الحادثة "الواقعة لم تتعد 7 ثوان"، وأضاف "وجه أحد الشباب لفظا مسيئا لخطيبة بيكفورد الذي حاول التعدي عليه لكنه لم يصبه".

وردا على الحادثة، أعلن نادي إيفرتون فتح تحقيق مع بيكفورد، معلنا من خلال صفحته الرسمية: "علمنا بشأن الحادثة التي تتعلق بأحد لاعبينا ونحن ننظر في القضية".

ومن جانبها، كشفت شرطة سندرلاند فتحها لتحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أنها لم تلق القبض على أي فرد بهذه الأحداث.