شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون يُسقط اليونايتد بهدفين.. وفولهام يؤكد هبوطه بالخسارة أمام واتفورد برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي ولفرهامبتون في تحقيق الفوز على فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ماكتومناي هدف اليونايتد الأول في الدقائق الأولى من الشوط الأول، بينما أحرز جوتا هدف التعادل للولفز، واختتم سمولينج بالتسجيل في مرماه بالخطأ قبل نهاية اللقاء.

وخسر نادي فولهام أمام فريق واتفورد، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار نفس الجولة من البريميرليج، وهبط الفريق رسميا إلى التشامبيونشيب بعد تلك الهزيمة.