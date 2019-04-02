شكرا لقرائتكم خبر عن بهدفين في الوقت القاتل.. الأهلي يعتلي قمة الدوري بالفوز على الاتحاد وينتظر الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بهدفين بعد إنتهاء الوقت الأصلي من المباراة، حقق الأهلي الفوز على مُضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في اطار الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، على ملعب ستاد برج العرب.

وأجرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي بعض التغييرات على تشكيل الفريق الذي خاض مباراة الزمالك في القمة 117، وبدأ الأهلي لقاء الاتحاد بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، واحمد فتحي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وحسين الشحات، وجيرالدو، ووليد أزارو.

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وبعد مرور 90 دقيقة من المباراة استطاع اللاعب على معلول من تسجيل هدف من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك الهاني سليمان.

وفي الدقيقة 98 من زمن المباراة والوقت الإضافية قاد رمضان صبحي هجمة من جهة اليسار ومرر من ثلاثة لاعبين ومرر الكرة لصالح جمعة ليسكنها الشباك مسجلًا أولى أهدافه هذا الموسم مع الفريق وهدف تأكيد الفوز.

بتلك النتيجة يعتلى الأهلي قمة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم برصيد 55 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك ولديه مباراة غدًا امام سموحة، وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في المركز التاسع.