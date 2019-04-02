شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن الوليد يتوج أبطال «إكستريم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توج الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الفائزين في بطولة «إكستريم فتنس» الثانية لوقت اللياقة، التي أقيمت في مركز التخصصي بمدينة الرياض.

حيث حقق اللاعب براين المركز الأول في منافسات المحترفين، وحل اللاعب لانس ثانيا، فيما جاء اللاعب عبدالرحمن السليمان في المركز الثالث.

وفي منافسات الهواة حصل علاء الكيلاني على المركز الأول، وحل اللاعب عبدالرحمن مبروك ثانيا وحسن الحربي ثالثا، وفي نهاية الحفل قدم الأمير خالد بن الوليد وحصة الصقري شهادات التكريم للمشاركين في تنظيم البطولة.

من جهته أكدت حصة الصقري أن البطولة تقام في نسختها الثانية بمشاركة 210 لاعبين تم ترشيح 40 مشاركا من الهواة ودعوة 40 من المحترفين.