شكرا لقرائتكم خبر عن الشهراني مديرا تنفيذيا لاتحاد الرماية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية فارس بن عصمت السعدي قرارا بتكليف أحمد بن منصور الشهراني مديرا تنفيذيا للاتحاد، بهدف الرفع من مستوى الأداء والارتقاء بأنشطة الاتحاد وبرامجه، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

ويعد الشهراني من الكفاءات الإدارية التي خدمت اتحاد الرماية في أكثر من منصب، إذ تقلد عدة مناصب منها سكرتارية لجنة الحكام، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير العلاقات الدولية.

وقدّم المدير التنفيذي للاتحاد شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة التي منحوه إياها بهذا التكليف، مؤكداً أنه سيعمل مع فريق العمل على تحقيق التطلعات للوصول للنجاحات التي يتطلع لها المسؤولون عن الرياضة في هذا البلد المعطاء، والسعي إلى تحقيق أهداف وإستراتيجية اتحاد الرماية التي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.