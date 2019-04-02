انتصاران وتعادلان في الجولة 31 من دوري الأولى

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) انطلقت اليوم (الثلاثاء) منافسات الجولة الـ31 من دوري الأمير انطلقت اليوم (الثلاثاء) منافسات الجولة الـ31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ4 مباريات. فعلى ملعبه في شقراء، حقق الوشم فوزاً على ضيفه المجزل بهدف دون مقابل، حمل توقيع اللاعب تركي سفياني في الدقيقة 38، ليرتفع رصيد الوشم لـ31 نقطة في المركز الـ18، بينما تجمد رصيد المجزل عند 39 نقطة بالمركز الـ13، وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بين نجران وضيفه هجر، حيث تقدم الضيوف بواسطة اللاعب حسن حربي في الدقيقة 32، بينما أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق صالح آل عباس في الدقيقة 58، ليرفع نجران رصيده لـ44 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين فقط عن هجر التاسع. وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حقق النهضة فوزاً بهدفين دون رد على نظيره الطائي، حملا توقيع علاء الدين عباس ومحمد فؤاد في الدقيقتين 63 و78، ليرفع النهضة رصيده لـ43 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الطائي عند 41 نقطة بالمركز الـ11. فيما خيم التعادل السلبي على لقاء النجوم مع الكوكب، على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ووصل رصيد النجوم لـ40 نقطة في المركز الـ12، بينما ارتفع رصيد الكوكب إلى 37 نقطة في المركز الـ16.



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