شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يشارك في «المبارزة الأوروبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) يغادر المنتخب السعودي للمبارزة اليوم (الأربعاء) إلى مدينة يغادر المنتخب السعودي للمبارزة اليوم (الأربعاء) إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في البطولة الأوروبية للمبارزة تحت 14 سنة، التي ستقام خلال الفترة من 4-8 أبريل 2019. ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة سعود الشمري. ويمثل الأخضر السعودي 3 لاعبين في سلاح الشيش (الفويل) هم: محمد راغب وإبراهيم الهديب ومحمد الدخيل، فيما يدرّب المنتخب محمد بن عزيزة. يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي تأتي وفق نظام البطولة في السماح لدول من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية بالمشاركة في البطولة.



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