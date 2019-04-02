شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يواجه الهلال في نصف نهائي الكأس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) حجز فريق التعاون مقعدا مع الثلاثة الكبار (الاتحاد والنصر والهلال) ليكمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم (الثلاثاء) على ملعب مدينة الملك عبدالله

حجز فريق التعاون مقعدا مع الثلاثة الكبار (الاتحاد والنصر والهلال) ليكمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم (الثلاثاء) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لحساب ربع النهائي، إذ افتتح الكاميروني تاوامبا النتيجة للتعاون في الدقيقة 58، قبل أن يعزز زميله ساندرو تقدم التعاون في الدقيقة 60، فيما أضاف عبدالفتاح آدم ثالث الأهداف في الدقيقة 64، ليلاقي التعاون فريق الهلال في دور نصف النهائي.

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