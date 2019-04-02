شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتهم شوبير بالبلطجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 19:25

أصر رئيس الزمالك مرتضى منصور على تكليف حكم أجنبي بإدارة مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة، مشيرا إلى أنه أرسل 20 ألف دولار للاتحاد المصري قيمة تكاليف استقدام الحكام، وشن منصور هجوما على نائب رئيس الاتحاد أحمد شوبير، واتهمه بطرد مندوب الزمالك ورفض استلام «شيك» بقيمة المبلغ، واصفا موقف شوبير بالبلطجة.



إلى ذلك، يلتقي الزمالك مع سموحة الأربعاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة في لقاء مؤجل من المرحلة الـ 24 بالدوري المصري لكرة القدم، ويسعى الفريق «الأبيض» إلى الفوز للاستمرار في الصدارة التي يعتليها برصيد 54 نقطة، وقد يدفع المدير الفني للفريق السويسري كريستيان غروس بصانع الألعاب أيمن حفني للاستفادة من مهاراته الفنية في وسط الميدان خصوصا أن الفريق السكندري قد يلجأ إلى الأسلوب الدفاعي للخروج بنقطة التعادل على الأقل، وسيعول غروس على حازم إمام في الجبهة اليمنى بعد تأكد غياب التونسي حمدي النقاز بداعي الإصابة. وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين بالتعادل مع الغريم الأهلي من دون أهداف في لقاء القمة السبت الماضي.

من جهته، يسعى سموحة بقيادة المدير الفني حسام حسن إلى تحقيق الفوز وتخطي كبوة النتائج السيئة إذ خسر في المواجهات الثلاث الأخيرة ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الـ15 برصيد 25 نقطة.