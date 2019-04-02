شكرا لقرائتكم الصين تبدأ البحث عن اللاعبين من رياض الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - شنغهاي - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 2 أبريل 2019 - اخر تحديث في 2 أبريل 2019 / 19:23

أعلنت السلطات الصينية الساعية الى تعزيز مكانة العملاق الآسيوي في كرة القدم العالمية، إطلاق برنامج يهدف الى البحث عن المواهب وتعزيز المهارات في رياض الأطفال في مختلف مناطق البلاد التي يقطنها 1,4 مليار نسمة.



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وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية الى أن وزارة التربية الصينية ستبدأ في العام الحالي، برنامجا تجريبيا على مستوى مختلف المناطق، يهدف الى إنشاء رياض أطفال «تتمحور حول كرة القدم»، وأوضحت الوكالة أن البرنامج «يهدف الى تنمية اهتمام الأطفال بكرة القدم من خلال ألعاب كروية مثيرة للاهتمام، وتوفير مناخ ملائم لنمو ثقافة» اللعبة الشعبية الأولى عالميا.

وأشارت، نقلا عن مذكرة رسمية، الى أن البرنامج سيشتمل على «العديد من النشاطات البدنية المخصصة للأطفال، والتي سيتم في خلالها تشجعيهم على الجري، القفز، التسلق، ورمي الكرات وركلها».

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد أبدى في أكتوبر الماضي، رغبته في إنشاء 10 آلاف روضة أطفال متخصصة باللعبة في البلاد، وهو ما دفع بعض المؤسسات الى إطلاق برامجها الخاصة، قبل صدور القرار الرسمي الذي نشرته «شينخوا» ليل الإثنين.

وجذبت الصين في الفترة الماضية عددا من اللاعبين المعروفين في عالم كرة القدم الذين انتقلوا للدفاع عن أندية صينية مقابل عقود مالية مغرية. لكن المنتخب الوطني لا يزال متواضعا مقارنة بالطموحات، ويحتل المركز 72 عالميا (والثامن آسيويا) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).