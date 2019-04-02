شكرا لقرائتكم الزمالك يحيى الذكرى الخامسة لرحيل الأسطورة طه بصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى نادى الزمالك أحد نجومه الأساطير عبر التاريخ فى الذكرى الخامسة لرحيله عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وتحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل نجم الزمالك الأسمر والذى عهد عنه أنه أحد الأساطير أصحاب الخلق الرفيع فى الملاعب المصرية. Advertisements وكتب الزمالك: " يوافق اليوم الذكرى الخامسة لوفاة طه بصري، أحد أساطير الزمالك على مر العصور، ستظل دائماً في قلوبنا".

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