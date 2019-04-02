شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة طولان للاعبى الاتحاد بعد الهزيمة المآساوية أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم حلمي طولان المدير الفني للإتحاد السكندري التحية إلى لاعبيه رغم الخسارة اليوم من الأهلي بهدفين نظيفين فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام.

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وقال حلمي طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" أُحيي لاعبي الاتحاد على ما قدموه من التزام في مواجهة الأهلى وظهروا بمستوى مميز..لم نستحق الخسارة في المباراة، كما أن العصبية والاشتباكات كان لها أسباب حدثت في اللقاء، وكان هناك نوعا من التوتر وهو يحدث في دوريات العالم.

وأوضح "أشركت سيسيه من أجل تنشيط الجوانب الهجومية لفريقي، ونجحنا في الوصول للمرمى أكثر من مرة..قمت بالاعتذار للجهاز الفني ولاعبي الأهلي، لأنهم ضيوفنا وعلاقتنا بهم ممتازة ، كما أن الاهلي لم يعارض إعارة عمار حمدي للأتحاد ولم يضع شرطا يمنعه ضده مثلما تفعل أندية أخرى".