شكرا لقرائتكم محمد يوسف: الفوز على الاتحاد اشعل المنافسة على لقب الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد يوسف المدرب العام للاهلي سعادته بفوز فريقه على الإتحاد السكندري بثنائية نظيفة ، موضحاً أن الاهلي أستحق الفوز لأنه لعب بحماس وإصرار حتى الدقائق الأخيرة فنجح في تسجيل هدفين مُتتاليين حسم بهما اللقاء.

كان فريق الأهلي قد حقق فوزًا قاتلاً من الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .

ورفع الأهلي رصيده لـ55 نقطة ويصعد لقمة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 54 وللأخير مباراة غدًا أمام سموحة فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة ويبقي في المركز الثامن.

وأوضح محمد يوسف أن الجهاز الفني إستعد بشكل جيد لمباراتي الزمالك والإتحاد السكندري حيث قرر البقاء في الاسكندرية عقب مباراة الزمالك الأخيرة من أجل الاستعداد جيداً لمباراة الاتحاد التى أقيمت بالإسكندرية أيضاً.

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وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني كان يرى أن مباراة الزمالك مثلها مثل أي مباراة بالدوري تساوي 3 نقاط ، موضحاً أن الفوز على الاتحاد يحفظ حظوظ المارد الأحمر في التتويج ببطولة الدوري لكن الصراع مازال مُستمراً.

وأوضح المدرب العام للأهلي في تصريحات لقناة "ON SPORT" أن الفريق خاض مباراة الأتحاد بعد تغيير 7 لاعبين تقريباً عن التشكيل الأساسي ومع ذلك قدم اللاعبين الذين شاركوا عرضاً جيداً.

وأشاد محمد يوسف بمستوى الدولي التونسي على معلول بعدما شارك مع منتخب بلاده في مباراتي سوازيلاند والجزائر وعاد للقاهرة بعد رحلة طيران شاقة ومع ذلك شارك في مباراتي الزمالك والإتحاد وقدم مردود جيد للغاية.

وكشف يوسف عن الأحداث التى وقعت عقب المباراة ، قائلاً،: قام احد افراد الجهاز الفني للاتحاد بمحاولة "ضرب" حسام عاشور لاعب الاهلي الذى كان يحتفل مع زملاؤه بالفوز ، موضحاً أن الأمر إنتهى سريعاً بعدما حضر حلمي طولان المدير الفني للأتحاد ووليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق إلى غرفة ملابس الاهلي وأعتذرا عما حدث مع بعض عناصر فريق الأتحاد تجاه لاعبي الاهلي.

وأكد المدرب العام للأهلي أن الجهاز الفني للأحمر تقبل إعتذار طولان ووليد صلاح خاصة وأنهما من الشخصيات المحترمة في الكرة المصرية .