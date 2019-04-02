شكرا لقرائتكم احتفال جنونى سبب مشاجرة لاعبى الأهلى والاتحاد فى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى كريم حسن شحاتة اجواء المشاجرة التى حدثت بعد مباراة الأهلى و الاتحاد في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال كريم خلال برنامج براديو الشباب و الرياضة ان حلمى طولان ووليد صلاح الدين قامو باصطحاب لاعبى الاتحاد الى غرفة خلع الملابس حتى يتم السيطرة على المشاجرة التى قامت بعد المباراة.

وتابع كريم ان ياسر ابراهيم وحسام عاشور ورمضان صبحى قامو بالاحتفال امام لاعبى الاتحاد وهذا سبب المشاجرة مع لاعبى الاتحاد بعد المباراة .

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وقال كريم حسن شحاتة :"من المفروض ان يكون الاتحاد فايق عن الأهلى بسبب الراحة التى اخذها منذ فترة بينما الأهلى راجع من مباراة القمة بالارهاق بسبب ارضية الملعب".

وخطف فريق الاهلي فوزاً قاتلاً من الإتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .