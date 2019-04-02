شكرا لقرائتكم طه إسماعيل يكشف السبب فى صعود الأهلى من القاع للقمة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طه أسماعيل نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن منذ 3 شهور أحتل الاهلى المركز الاخير بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز ولكن اليوم تصدر ولكن بشكل مؤقت وهذا الامر جيد للغاية . Advertisements وأوضح طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت مع الاعلامى أحمد شوبير أن التغييرات خلال المباراة لها دور كبير بالفوز على الاتحاد السكندرى وتغير سير اللقاء بالكامل . خطف فريق الأهلي فوزًا قاتلاً من الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .

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