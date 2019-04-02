شكرا لقرائتكم لقطة غير أخلاقية من حسين الشحات فى مباراة الأهلى والاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حسين الشحات صانع ألعاب الأهلى، عن غضبه الشديد بعد خروجه من مواجهة الاتحاد السكندرى، ونزول رمضان صبحى بدلاً منه فى الدقيقة 63 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. ورفض الشحات مصافحة الجهاز الفنى وأبدى غضبه بعد الخروج من مواجهة زعيم الثغر. Advertisements وضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم.. وليد أزارو. بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي.. حراسة المرمى.. الهاني سليمان، الدفاع.. أحمد توفيق، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، الوسط.. أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، توني سيلفا، نور السيد، الهجوم.. عمار حمدي و خالد قمر.

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