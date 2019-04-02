شكرا لقرائتكم عفروتو بعد ثنائية الاتحاد: "الأهلى طالما ركب الدورى مش هينزل"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مصطفى عفروتو لاعب الأهلى السابق و دمنهور الحالى على فوز الأهلى على الاتحاد بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مصطفى عفروتو لسوبركورة " : "الأهلى لما يركب مش بينزل"، والدورى اهلاوى والمركز الأول وضع القلعة الحمراء الطبيعى.

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وتابع عفروتو ان مكسب الأهلى اليوم سيكون ضغط على الزمالك غدا امام سموحة، كما ان وضع الفريق السكندرى صعب فى جدول المسابقة ولابديل عن الفوز حتى يتم تصحيح وضعة فى الجدول .

واختم عفروتو الأهلى يمرض ولا يموت، ومباراة اليوم أثبتت أن القلعة الحمراء ملوك الدقيقة 90 .