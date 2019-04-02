شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين يكشف لغز خناقة نجوم الأهلى والاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة فى نادى الاتحاد عن سبب الهزيمة امام الأهلى بهدفين في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز

وقال وليد خلال تصريحات إذاعية عبر أثير الشباب و الرياضة، ان حلمى طولان كان يرغب فى تأمين الدفاع بسبب زيادة هجوم لاعبى الأهلى، و نزول بدلاء القعلة الحمراء لتفعيل الناحية الهجومية.

وتابع صلاح الدين ان سبب المشاجرة بعد المباراة جاءت بعد احتفال لاعبى الأهلى بهدف معلول، ومن هنا جاءت المشاجرة بسبب ادارى فريق الاتحاد الذى تعدى على لاعبى القلعة الحمراء .

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وأختم وليد ان بعد المشاجرة التى حدثت حرصت انا والمدير الفنى للاتحاد حلمى طولان بالاعتذار لـ لاسارتى بعد موقف الادارى.

خطف فريق الاهلي فوزاً قاتلاً من الإتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .