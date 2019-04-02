شكرا لقرائتكم فيفا يصف نهاية مباراة الأهلى والاتحاد بالدراماتيكية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حساب الفيفا على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد فوز الأهلى على الاتحاد بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز

ونشر صفحة الفيفا على تويتر قائلا: نتائج الدوري المصري نهاية دراماتيكية لمواجهة الأهلي ومضيفه الإتحاد بهدفي معلول وصالح جمعة في الوقت بدل الضائع الذي شهد هجوم كاسح للأهلي لتنتهي المباراة بفوز مثير2 -0 و 3 نقاط غالية تصدر بها الشياطين الحمر برصيد 55 نقطة في انتظار مواجهة الزمالك وسموحة غدا.

خطف فريق الاهلي فوزاً قاتلاً من الإتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .

نتائج الدوري المصري

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