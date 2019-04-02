شكرا لقرائتكم كريم حسن شحاتة: حلمى طولان سبب هزيمة الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الاعلامى كريم حسن شحاتة على هزيمة الاتحاد من الأهلى بهدفين فى الوقت بدل الضائع في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف كريم خلال تصريحات أذاعية عبر أثير الشباب و الرياضة سبب هزيمة الاتحاد اليوم وهو لجوء حلمى طولان الذى للدفاع فى الدقائق الاخيرة من المباراة وهذا سبب فوز الأهلى بالمباراة .

وقال كريم حسن شحاتة من المفروض ان يكون الاتحاد فايق عن الأهلى بسبب الراحة التى اخذها منذا فترة بينما الأهلى راجع من مباراة القمة بالارهاق بسبب ارضية الملعب.

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