شكرا لقرائتكم لاسارتى بعد الفوز المثير على الاتحاد: لا أقيم اللاعبين بتسجيل الأهداف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أن مواجهة الإتحاد السكندري التى حسمها فريقه بالفوز بهدفين نظيفين ، جاءت صعبة والمنافس دافع بشكل جيد، كاشفاً أن فريقه أهتم فى الشوط الأول بالأختراق من العمق وتجاهل الأطراف عكس ما حدث فى الشوط الثاني الذي تداركنا فيه أخطاءنا.

وقال لاسارتي :"الفوز على الإتحاد السكندري مهم للغاية فى مشوار الفريق فى المنافسة على درع الدوري.. ومنح راحة لبعض اللاعبين المرهقين كان بمثابة المخاطرة ..ولكن الأمر لم يكن اختيارياً للحفاظ على اللاعبين"

وفاز الأهلى على الإتحاد السكندري بهدفين نظيفين فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساؤ اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام.

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وأضاف لاسارتي أن مواجهة الزمالك كانت صعبة وأتوقع أن تكون مواجهة صن داونز صعبة أيضاً، وكان لابد من اتخاذ قرار بمنح بعض اللاعبين راحة رغم احترامنا للمنافس وتقديرنا لقوته، كاشفاً أن استبعاد أيمن أشرف جاء لمعاناته من إصابة فى الظهر.

وأكد المدير الفني للأهلى أنه لا يروق له تقييم الأداء بإحراز اللاعب للأهداف من عدمه، مشيداً بصالح جمعة الذي استعاد كثيراً من مستواه خاصة بعد نجاحه فى انقاص وزنه.

وقال لاسارتي :"أمتلك كتيبة من اللاعبين الجاهزين خاصة فى خط الهجوم وبالتحديد فى مركز صانع الألعاب الذي يتواجد به العديد من اللاعبين المميزين ومنهم ناصر ماهر وصالح جمعة والمصاب فى الوقت الحالى وليد سليمان.