شكرا لقرائتكم الشباب يستعد لمواجهة أهلي جدة تحت أنظار البلطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فتح الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب ملف استعدادات فريقه لمواجهة أهلي جدة يوم الجمعة بحضور الرئيس خالد البلطان ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتغلب الشباب على أحد في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الأهلي على الفيحاء 2-0 يوم الأحد في مباراة مؤجلة.

وانتهت مباراة الفريقين في جولة الذهاب بفوز الشباب بهدف دون رد سجله البرازيلي آرثر كايكي.

ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 43 نقطة مع بقاء 5 جولات على النهاية.