هامبورغ يثأر من بادربورن بعد 15 عاما

اسماء السيد - ثأر هامبورغ من رفيق الدرب في الدرجة الثانية بادربورن بعد 15 عاما من اللقاء الشهير بينهما انتهى بفضيحة تحكيمية، بفوزه عليه الثلاثاء 2 - صفر وحجز بطاقته لنصف نهائي مسابقة كـأس ألمانيا في كرة القدم.

ويحتل هامبورغ المركز الثاني في الدرجة الثانية بفارق 7 نقاط أمام منافسه صاحب المركز الرابع.

وتوج هامبورغ باللقب ثلات مرات أعوام 1963 و1976 و1987، وخسر النهائي ثلات مرات أيضا.

ويدين هامبورغ بتأهله إلى مهاجمه بيار-ميكايل لاسوغا الذي نجح في الشوط الثاني في اختراق دفاع المضيف مرتين، في الدقيقة 54 بتمريرة من البرازيلي دوغلاس سانتوس، و68 بتمريرة البلجيكي أوريل مونغالا.

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واستعاد لقاء اليوم موعدا بين الفريقين قبل نحو 15 عاما، وتحديدا في الرابع من آب/أغسطس 2004، في كأس ألمانيا في ظروف مغايرة إذ كان هامبورغ ضمن فرق النخبة، فيما كان بادربورن يلعب في الدرجة الثالثة.

وهزت المباراة الكرة الالمانية بسبب الشكوك التي حامت حول أداء الحكم روبرت هويزر الذي طرد مهاجم هامبورغ البلجيكي إميل مبينزا ومنح ركلتي جزاء لبادربورن، الذي قلب تأخره بهدفين إلى فوز 4-2.

وأقر هويزر لاحقا بالتلاعب بعدد من نتائج المباريات في كأس ألمانيا والدرجة الثانية لتحقيق مكاسب مالية. وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وخمسة أشهر بتهمة المساعدة والتحريض على الاحتيال المنظم، بينما أوقفه الاتحاد الالماني لكرة القدم مدى الحياة.

وتقام في وقت لاحق الثلاثاء مباراة ثانية بين أوغسبورغ ولايبزيغ.