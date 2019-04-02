شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: فوز الأهلى يضغط على الزمالك.. رمضان وجمعة يستحقان الانضمام للمنتخب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن فوز الاحمر اليوم على الاتحاد السكندرى وتصدر جدل ترتيب بطولة الدورى الممتاز بشكل مؤقت يزيد من الضغط على المنافس التقليدى الزمالك .

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport أن رمضان صبحى و صالح جمعة لاعبى فريق الاهلى يستحقون الانضمام للمنتخب المصرى خلال الفترة المقبلة لامتلاكهم شخصية اللعب الدولى .

خطف فريق الأهلي فوزًا قاتلاً من الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .

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ورفع الأهلي رصيده لـ55 نقطة ويصعد لقمة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 54 وللأخير مباراة غدًا أمام سموحة فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة ويبقي في المركز الثامن.