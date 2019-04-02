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أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ، أيمن حفنى يقترب من الظهور مع الزمالك أمام سموحة ،و الزمالك يستعين بإبراهيم حسن أمام سموحة .

الزمالك يطالب باسم مرسى بالصمت فى أزمة حسام حسن

https://www.youm7.com/story/2019/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86/4192822

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طالب مسئولو نادى الزمالك، من باسم مرسى مهاجم الفريق المعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم، الصمت وعدم الحديث مجددًا عن أزمته الأخيرة مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.

أيمن حفنى يقترب من الظهور مع الزمالك أمام سموحة

https://www.youm7.com/story/2019/4/2/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D9%86%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9/4192824

يقترب أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، من المشاركة مع فريقه فى مواجهة سموحة، المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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الزمالك يستعين بإبراهيم حسن أمام سموحة

https://www.youm7.com/story/2019/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9/4192558

قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عودة إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض للصورة بالاستعانة بجهوده بداية من مباراة الغد أمام سموحة.

"هيما" يحصل على وعد من جروس بالمشاركة مع الزمالك

https://www.youm7.com/story/2019/4/2/%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83/4192542

حصل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، على وعد من السويسرى جروس المدير الفنى للفريق بمنحه فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يحصد كأس مصر لـ ناشئات اليد مواليد 2004

https://www.youm7.com/story/2019/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-2004/4193528

حصد فريق ناشئات كرة اليد مواليد 2004 بالزمالك لقب كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 بالفوز على 6 أكتوبر فى النهائى الذى أقيم على صالة الأول بنتيجة 19 / 16.

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