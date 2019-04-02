شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ، أيمن حفنى يقترب من الظهور مع الزمالك أمام سموحة ،و الزمالك يستعين بإبراهيم حسن أمام سموحة .

الزمالك يطالب باسم مرسى بالصمت فى أزمة حسام حسن

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طالب مسئولو نادى الزمالك، من باسم مرسى مهاجم الفريق المعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم، الصمت وعدم الحديث مجددًا عن أزمته الأخيرة مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.

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يقترب أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، من المشاركة مع فريقه فى مواجهة سموحة، المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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قرر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عودة إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض للصورة بالاستعانة بجهوده بداية من مباراة الغد أمام سموحة.

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حصل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، على وعد من السويسرى جروس المدير الفنى للفريق بمنحه فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

https://www.youm7.com/story/2019/4/2/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-2004/4193528

حصد فريق ناشئات كرة اليد مواليد 2004 بالزمالك لقب كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 بالفوز على 6 أكتوبر فى النهائى الذى أقيم على صالة الأول بنتيجة 19 / 16.