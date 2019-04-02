شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يكشف سر الفوز القاتل أمام الاتحاد و"ضرب" حسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد يوسف، المدرب العام للأهلى سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندرى بثنائية نظيفة، موضحًا أن الأهلى استحق الفوز لأنه لعب بحماس وإصرار حتى الدقائق الأخيرة فنجح فى تسجيل هدفين مُتتاليين حسم بهما اللقاء.

كان فريق الأهلى قد حقق فوزًا قاتلاً من الاتحاد السكندرى بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة فى الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى العام .

ورفع الأهلى رصيده لـ55 نقطة ويصعد لقمة الدورى للمرة الأولى هذا الموسم ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 54 وللأخير مباراة غدًا أمام سموحة فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة ويبقى فى المركز الثامن.

وأوضح محمد يوسف أن الجهاز الفنى استعد بشكل جيد لمباراتى الزمالك والاتحاد السكندرى حيث قرر البقاء فى الإسكندرية عقب مباراة الزمالك الأخيرة من أجل الاستعداد جيدًا لمباراة الاتحاد التى أقيمت بالإسكندرية أيضًا.

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وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفنى كان يرى أن مباراة الزمالك مثلها مثل أى مباراة بالدورى تساوى 3 نقاط، موضحًا أن الفوز على الاتحاد يحفظ حظوظ المارد الأحمر فى التتويج ببطولة الدورى لكن الصراع ما زال مُستمرًا.

وأوضح المدرب العام للأهلى فى تصريحات لقناة "ON SPORT" أن الفريق خاض مباراة الاتحاد بعد تغيير 7 لاعبين تقريباً عن التشكيل الأساسى ومع ذلك قدم اللاعبين الذين قدموا عرضًا جيدًا.

وأشاد محمد يوسف بمستوى الدولى التونسى على معلول بعدما شارك مع منتخب بلاده فى مباراتى سوازيلاند والجزائر وعاد للقاهرة بعد رحلة طيران شاقة ومع ذلك شارك فى مباراتى الزمالك والاتحاد وقدم مردود جيد للغاية.

وكشف يوسف عن الأحداث التى وقعت عقب المباراة، قائلاً: قام احد افراد الجهاز الفنى للاتحاد بمحاولة "ضرب" حسام عاشور لاعب الاهلى الذى كان يحتفل مع زملائه بالفوز، موضحًا أن الأمر انتهى سريعًا بعدما حضر حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد ووليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق إلى غرفة ملابس الأهلى واعتذرا عما حدث مع بعض عناصر فريق الاتحاد تجاه لاعبى الأهلي.

وأكد المدرب العام للأهلى أن الجهاز الفنى للأحمر تقبل اعتذار طولان ووليد صلاح خاصة أنهما من الشخصيات المحترمة فى الكرة المصرية .