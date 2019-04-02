شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى القاهرى يطالب منطقة القاهرة بالصعود لدورى الترقى بالقسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى المصرى للقاهرى خطابًا رسميًا لمنطقة القاهرة لكرة القدم، يطلب أحقيته فى الصعود لدورى الترقى القسم الثالث نظرًا لأن نادى "قتة" التابع لجمعية اجتماعية وغير مشهر وفقًا لقانون الرياضة.

من جانبه قال محمد عطوة المدير التنفيذى للنادى المصرى القاهرى إن ناديه تلقى خطابًا رسميًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يؤكد أن نادى قتة غير مشهر فى الشباب والرياضة، مشددًا على أن منطقة القاهرة يجب منح نادى المصرى القاهرى حق الصعود لقسم الثالث.

شدد المدير التنفيذى لنادى المصرى القاهرى أنه يثق تمامًا فى مجلس إدارة منطقة القاهرة برئاسة حمادة الشربينى، ومحمد حشيش المدير التنفيذى، فى تطبيق اللائحة والقانون وحرصهم على حفظ حقوق الأندية التابعة لاتحاد الكرة.

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