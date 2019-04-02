شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي يقتل الاتحاد بثنائية معلول وجمعة ويصعد للقمة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف فريق الأهلي فوزًا قاتلاً من الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .

ورفع الأهلي رصيده لـ55 نقطة ويصعد لقمة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 54 وللأخير مباراة غدًا أمام سموحة فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة ويبقي في المركز الثامن.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ، أحمد فتحى - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول، عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا ووليد أزارو.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: الهاني سليمان، أحمد توفيق، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، توني سيلفا، نور السيد ،عمار حمدي وخالد قمر.

بدأت المباراة بسيطرة أهلاوية قبل أن يتبادل الفريقان السيطرة فى منتصف الملعب، وكاد وليد أزارو أن يخطف إحدى الكرات من الهاني سليمان حارس زعيم الثغر، بعد مرور دقيقتين فقط، ولكن الحارس استعاد توازنه وحافظ على الكرة قبل أن يسكنها الفهد المغربي فى الشباك.

وواصل الأهلي ضغطه على اللقاء وانطلق حسين الشحات بهجمة خطرة للأهلي في الدقيقة 20 من ناحية اليمين لكنه سددها بعيدًا عن الشباك لتضيع إحدى الفرص الخطرة للمارد الأحمر.

وجرّب ناصر ماهر حظه في التسديد من خارج منطقة الجزاء ولعب كرة قوية في الدقيقة 23 لكنها مرت بجوار القائم ومع سيطرة الأهلى على اللقاء وخطورته كاد عمار حمدى لاعب الأهلي المعار للاتحاد أن يُسجل هدفًا من الناحية اليسرة لكن دفاع الأهلى أنقذ الموقف وإن كان عمار ولاعبو الاتحاد قد طالبوا باحتساب ضربة جزاء لهم بدعوى أن الكرة لمست "يد" ياسر إبراهيم مدافع الأهلى لكن جهاد جريشة حكم إلقاء طالب باستكمال اللقاء ورفض احتساب ضربة جزاء.

حاول الفريقان التسجيل ونشط أداء الاتحاد بشكل واضح بفضل تمريرات وانطلاقات عمار حمدي الذى يُعد أحد نجوم الشوط الأول لكن جريشة أطلق صافرته مُعلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية بشكل واضح من جانب الفريقين ونال على معلول بطاقة صفراء للخشونة مع توني سيلفا لاعب الاتحاد، قبل أن يُشهر الحكم جهاد جريشة بطاقة صفراء لمحمود رزق بعد عرقلة وليد أزارو، وتوقفت المباراة قليلاً لتلقى وليد أزارو العلاج وبعدها هدأ أداء الفريقين بشكل واضح لتغيب الخطورة على مرمى الفريقين.

وخرج حسين الشحات في الدقيقة 63 وشارك رمضان صبحي بدلاً منه، وحاول الأهلي الوصل لرمى زعيم لثغر عن طريق انطلاقات رمضان صبحي وجيرالدو لكن دون جدوى بفضل رقابة دفاع الاتحاد الصارم على مفاتيح لعب المارد الأحمر.

وحاول الأهلي تعزيز هجومه بنزول صالح جمعة بدلاً من كريم نيدفيد في الدقيقة 76، وفرض الأهلى سيطرته على مجريات اللقاء في الدقائق الأخيرة مع هجمات مُتباعدة من زعيم الثغر مُعتمدًا على الهجمة المرتدة وخرج ناصر ماهر في الدقائق الأخيرة وشارك مروان محسن بدلاً منه، وواصل الأهلي ضغطه إلى أن سجل على معلول هدف الفوز القاتل للأهلي فى الدقيقة الثانية بدل الضائع بعدها حاول الاتحاد التعادل لكن الأهلي سجل هدفًا ثانيًا عن طريق صالح جمعة بعدما تلقى تمريرة رائعة من رمضان صبحي الذى انطلق بكرة قوية من ناحية اليمين ومررها لصالح جمعة الذى سجل منها هدف الثاني بعدها ينتهي اللقاء بفوز قاتل للأهلي بثنائية نظيفة.

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الاهلي والاتحاد22 (15)



الاهلي والاتحاد22 (16)



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