شكرا لقرائتكم خبر عن أهلاوية "تويتر" بعد الفوز على الاتحاد: هى دي روح الفانلة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوز صعب حققه النادى الأهلى على فريق الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى، حيث فاز الأهلى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة لكل من على معلول وصالح جمعة.

رواد مواقع السوشيال ميديا عبروا عن فرحتهم، لا سيما أن الأهلى بهذا الفوز اعتلى صدارة الدورى المصرى منتظر مباراة الزمالك غدًا الأربعاء .

عدد من الشخصيات الفنية والرياضية تحدثوا عن فوز الأهلى، وعلى رأسهم النجم الكبير نبيل الحلفاوى، الذى قال "يا ساتر.. مبروك الثلاث نقاط.. ماحدش يقولى متصدرين".. وتابع: "مبروك يا صالح.. فال حلو يا لعيب .. ربنا بيكافأك على التزامك طول الفترة اللى فاتت"



نبيل الحلفاوى 2



نبيل الحلفاوى

واكتفى نجم النادى الأهلى شريف إكرامى قائلا "ولسه"، فيما نشر خالد مرتجى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى صورة من فرحة لاعبى الأهلى بهدفى الفوز قائلاً: "إنها روح الفانلة الحمراء يا سادة.. الحمد لله على نعمة الأهلى" .

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خالد مرتجى



شريف اكرامى

الفنان أحمد السعدنى قال مختصرًا: "متصدر لا تكلمنى"، أما حساب النادى الأهلى فوضع صورة عماد متعب، فى إشارة إلى أهداف ما بعد الدقيقة 90.



احمد السعدنى