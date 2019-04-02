طارق سليمان: الفوز على الاتحاد السكندرى يمنحنا "دفعة معنوية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى طارق سليمان مدرب حراس الأهلى سعادته بصعود فريقه لصدارة جدول الدورى العام، مؤكدًا أن الفوز على زعيم الثغر سيمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وقال طارق سليمان فى تصريحات لقناة ON Sport إن الثنائى محمد الشناوى وعلى لطفى سيتواجدان فى قائمة الأهلى المسافرة لجنوب أفريقيا، كاشفًا عن أن شريف إكرامى لن يلحق بالمواجهة لاستمرار معاناته من الإصابة.
وفاز الأهلى على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى العام.
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