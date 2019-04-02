شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى اليوم 2 / 4 / 2019 بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم 2 / 4 / 2019 ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى الممتاز حيث استضاف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى فيما واجه إنبى نظيره الانتاج الحربى والأهلى ضد الاتحاد السكندرى.

الأهلي يقتل الاتحاد بثنائية معلول وجمعة ويصعد للقمة لأول مرة

خطف فريق الاهلي فوزاً قاتلاً من الإتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .

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